Jak dwie krople wody?

Mamy zdjęcia syna Andrzeja Gołoty! Tak wygląda potomek legendarnego "Andrew". Czy jest podobny do ojca?

Bartosz Olszewski 8:24

Andrzej Gołota to prawdziwa legenda polskiego sportu. Na walki "Andrew" wstawały miliony Polaków, którzy czekali na wielkie triumfy za oceanem. Choć nigdy nie został mistrzem świata, to do dziś noszony jest na rękach. To był prawdziwy fenomen! Andrzej Gołota przekazał swoje geny do ciężkiej pracy i uporu dzieciom. Mamy zdjęcia, jak wygląda syn "Andrew". Czy jest podobny do ojca?