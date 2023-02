Ewa Brodnicka zdjęła ubrania i wystawiła wdzięki do kamery. Zdjęcie gwiazdy rozgrzeje każdego

Tajemniczy wpis Mameda Khalidova. Fani zaczęli snuć domysły. I w dodatku to zdjęcie, wymowna sceneria

Ewa Brodnicka nie przestaje zaskakiwać. Była pięściarka, która udzielała się także w federacjach freak-fightowych, od pewnego czasu bardzo ochoczo pokazuje swoje wdzięki w mediach społecznościowych i założyła nawet własny profil na portalu OnlyFans, gdzie za płatną subskrypcję możemy zobaczyć wdzięki jej ciała. Tym razem, uwielbiana przez swoich fanów gwiazda sportów walki zdjęła ubrania i przed kamerami pokazała się wyłącznie w obcisłym bikini. To trzeba zobaczyć na własne oczy, mamy zdjęcie!

Ewa Brodnicka pokazała swoje ciało. Rozebrała się do kamery i wystąpiła w skromnym bikini

Nie da się ukryć, że Ewa Brodnicka jest postacią, która wzbudza olbrzymie kontrowersje i w dużej mierze spowodowane jest to jej zachowaniami i głośnymi wypowiedziami, jak też pokazywaniem swojego ciała. Sportsmenka ostatnimi czasy założyła nawet własny profil na portalu Only Fans, gdzie fani, za opłaceniem subskrybcji, mogli na własne oczy zobaczyć jej gorące, nagie zdjęcia. Tym razem, Brodnicka zamieściła na Instagramie gorące zdjęcie, na którym zdjęła ubrania i pokazała swoje ciało w białym, obcisłym bikini. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia Ewy Brodnickiej, przejdź do zdjęcia zamieszczonego w galerii.

i Autor: instagram.com/ewabrodnicka