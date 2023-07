FAME Friday Arena 1 KIEDY? FAME Friday Arena DATA I GODZINA. Kiedy gala FAME Friday Arena 1?

Wymowne zdjęcie Tomasza Hajty trafiło do sieci. Były reprezentant Polski dokonał ostatecznego wyboru?

FAME postanowiło w ostatnim czasie zmienić nieco swoją strategię działania. Organizacja postanowiła zwiększyć liczbę gal w roku, a część z nich będzie nieco mniejsza niż największe wydarzenia i organizowane będą w różnych miastach, a nie tylko na największych halach w Polsce, jak to miało miejsce do tej pory. Stąd też pojawił się cykl FAME Friday Arena, który w najbliższy piątek będzie miał swoją inaugurację we Wrocławiu. Karta walk FAME Friday Arena 1 jest jednak naprawdę mocna i zobaczymy na niej m.in. Marcina Dubiela, Filipa Marcinka, Piotra Świerczewskiego, Dariusza Kaźmierczuka, Tomasza Gromadzkiego, braci Simao czy też braci Tyburskich.

Sporo emocji z pewnością budzi powrót do klatki Piotra Świerczewskiego. Były piłkarz zadebiutował w mieszanych sztukach walki na FFF 2 w 2019 roku pokonując Grzegorza Chmielewskiego. Teraz powraca do klatki i jego rywalem będzie weteran freak-fightów, Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk, który ma za sobą najlepszy okres w karierze - wygrał dwa pojedynki z rzędu.

Gala FAME Friday Arena 1 odbędzie się już w najbliższy piątek, czyli 21 lipca. Start gali zaplanowano na godzinę 20:00. Transmisja z gali dostępna będzie tylko w systemie PPV. Relacja na żywo z FAME Friday Arena 1 na sport.se.pl, zapraszamy!