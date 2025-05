i Autor: Materiały Prasowe/KSW

XTB KSW 106

Marian Ziółkowski na gorąco po porażce z Salahdinem Parnassem! Nagle rzucił te słowa w kierunku sędziego, potężna szpilka

Gala XTB KSW 106 we Francji przeszła do historii. W Lyonie doszło do wielu emocjonujących pojedynków w klatce, niestety dla polskich wojowników to nie było udane wydarzenie poza występem Mateusza Makarowskiego, którego rywalem był Aymard Guih. W walce wieczoru Salahdine Parnasse utrzymał pas mistrzowski, a tuż po pojedynku kilka słów wypowiedział Marian Ziółkowski, który nawiązał do kontrowersyjnej decyzji sędziego.