i Autor: Twitter / ZRZUT EKRANU Z TRANSMISJI Salahdine Parnasse

XTB KSW 106

XTB KSW 106 WYNIKI. Niesamowity Parnasse z szóstą obroną pasa, porażka Ziółkowskiego. Nie zabrakło kontrowersji. Janikowski błyskawicznie znokautowany

Gala XTB KSW 106 to już historia. Kibice znowu byli świadkami wielu emocjonujących starć, jednak nie był to dzień polskich zawodników, poza Mateuszem Makarowskim, który pokonał Aymarda Guih. Prawdziwą lekcję MMA otrzymał Damian Janikowski, który potężnymi ciosami został stłamszony przez swojego przeciwnika. W walce wieczoru o pas mistrzowski po wielu wcześniejszych próbach w końcu doszło do pojedynku Mariana Ziółkowskiego z Salahdinem Parnassem.