Oficjalnie

Gala FAME 24 już w lutym! Wydarzenie, jakiego dawno nie było. Gratka dla wiernych fanów

FAME MMA szybko rozpoczyna nowy rok. Już 8 lutego odbędzie się kolejna gala tej federacji - FAME 24: Underground. Będzie to wydarzenie, jakiego dawno nie było, zwłaszcza biorąc pod uwagę arenę zmagań. Zawodnicy będą bowiem walczyć w specjalnie przygotowanej arenie! Do podziemnego klimatu dostosowano też miejsce zmagań. Będzie to gala studyjna, a do sprzedaży trafi jedynie kilkaset biletów.