Wielkie ogłoszenie FAME MMA! Federacja odkryła karty i wywołała ogromne poruszenie. Ambitne plany na 2025 rok

Ambitny kalendarz FAME na 2025 rok. 5 gal w 8 miesięcy

Jeszcze przed zakończeniem 2024 roku zaczęły przewijać się informacje o tym, że kolejny rok ma być zupełnie nową odsłoną federacji FAME, która szykuje dla swoich kibiców ogromne zmiany. Szczegóły dotyczące tego, co dokładnie miałoby się zmienić, do tej pory nie są znane, jednak internauci już dostali pierwsze, niezwykle ważne ogłoszenie od freak fightowej organizacji. FAME ogłosiło bowiem oficjalny kalendarz wydarzeń na 2025 rok, który jest niezwykle ambitny. Od lutego do listopada, a więc w zaledwie 8 miesięcy ma zostać zorganizowanych aż 5 gal spod szyldu FAME.

Pierwsza z nich, FAME 24 odbędzie się oczywiście już w lutym i jak wynika z informacji podanych przez federację, odbędzie się ona w Warszawie. Dokładne miejsce i data nie zostały jednak jeszcze potwierdzone. Na kolejne wydarzenie, a więc FAME 25 nie będziemy czekać zbyt długo. To wydarzenie ma odbyć się już w kwietniu, jednak obecnie nie podano nawet miasta, które gościć będzie tę galę.

Zaledwie 2 miesiące później, w czerwcu zorganizowana zostanie kolejna numerowana gale FAME 26. Tu wiadomo już, że gospodarzem tego wydarzenia będą Gliwice, z przy okazji FAME 27 we wrześniu, federacja pojawi się we Wrocławiu. Według oficjalnego kalendarza, ostatnia gala w 2025 roku ma odbyć się w listopadzie, jednak podobnie jak przy kwietniowym wydarzeniu, nie wiadomo obecnie w jakim mieście zostanie ona zorganizowana.

- Szykujemy dla Was hitowe starcia, debiuty, rozstrzygnięcia konfliktów i wiele, wiele więcej - czytamy w poście organizacji w mediach społecznościowych, co jeszcze bardziej ma wyostrzyć apetyty freak fightowych kibiców.

Internauci w sekcji komentarzy zaczęli prześcigać się z propozycjami na kolejne zestawienia, podpowiadając tym samym organizacji, na kim powinna skupić swoją uwagę w pierwszej kolejności. Jak wynika z jednej z odpowiedzi samego FAME, w kolejnych miesiącach w oktagonie ma pojawić się wielu debiutantów.