Włodarczyk chce się bić ze Szpilką w MMA. "To nie diablica, tylko mała kocica"

Artur Szpilka zdradził, ile pieniędzy przegrał na maszynach. Horrendalna suma, trudno w to uwierzyć

Hazard go pochłonął

Aż nas zamurowało, co zrobił ze sobą Alan Kwieciński przed walką z Ferrarim! Ma kłopoty tuż przed galą FAME 23

Na kolejnych kartach walk gal FAME nie brakuje zawodników z mocnym CV, którzy w przeszłości reprezentowali największe organizacje MMA na świecie. Przy okazji FAME 23 za mocne, sportowe emocje w klatce odpowiadać będą Norman Parke oraz Makhmud Muradov. Zawodnik wypożyczony z czeskiego "Oktagonu" nie tylko wnosi do freak-fightowej organizacji sporo umiejętności, ale również potężne znajomości, z których chętnie chce skorzystać.

Floyd Mayweather dogadany z FAME! Makhmud Muradov wszystko załatwił

Już podczas jednego z programów promujących FAME 23 Muradov chwalił się swoimi relacjami z legendarnym pięściarzem, Floydem Mayweatherem Jr. i zapowiedział, że chętnie ściągnie go do Polski. Angaż jako zawodnika raczej nie wchodzi w grę, ale pojawienie się Mayweathera w roli gościa specjalnego również byłoby jednym z największych wydarzeń w historii FAME MMA. Okazuje się, że to naprawdę może się wydarzyć bardzo szybko.

Muradov dogadał Mayweathera. Negocjacje finansowe na ostatniej prostej

Tuż przed galą FAME 23, po ceremonii ważenia, Makhmud Muradov opowiedział w rozmowie z "Super Expressem" o swoich przygotowaniach do walki z Normanem Parke, o owocnej współpracy z freak fightową organizacją, chęci stoczenia w Polsce kolejnej walki i oczywiście o kulisach negocjacji z Floydem Mayweatherem. Na pytanie, czy Floyd ostatecznie pojawi się na gali organizowanej przez FAME nie miał on żadnych wątpliwości.

- Będzie! Gadałem z nim, z Rafałem też gadałem. Zobaczymy, ile będzie chciał pieniążków i myślę, że przyjedzie. Temat jest dogadany, na pewno. - zapewniał Muradov.

Okazją do zaproszenia Mayweathera Jr. na galę FAME z pewnością będzie kolejne starcie Muradova dla polskiej organizacji. Co prawda niedawno związał się on ponownie z czeską federacją Oktagon, jednak zapowiada, że już na początku 2025 roku chętnie stoczyłby kolejną walkę w FAME. Rywal nie ma dla niego żadnego znaczenia.

ZOBACZ TEŻ: Aż nas zamurowało, co zrobił ze sobą Alan Kwieciński przed walką z Ferrarim!