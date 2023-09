Gdy zobaczyliśmy, jak naprawdę wygląda ciało partnerki Hardkorowego Koksa, aż oniemieliśmy. Kaja Burneika zrzuciła ubrania i nie miała oporów, aby to pokazać

Pochodzący z Litwy kulturysta kilka lat temu stał się bardzo popularną osobą za sprawą swoich nagrań, które publikował w Internecie. Motywem przewodnim filmów było zachęcenie do aktywnego trybu życia, ale Hardkorowy Koksu robił to w taki sposób, że jednocześnie mógł rozbawić wielu fanów. Popularność zaprowadziła go do świata freak-fightów i niektórzy zastanawiają się, czy Robert Burneika jeszcze kiedykolwiek wróci do oktagonu.

Ukochana Hardkorowego Koksa zachwyca. Spójrzcie na to ciało

Mimo dużej popularności Burneika przed długi czas nie chwalił się swoim związkiem. W mediach społecznościowych nie pokazywał się z partnerką, ale w pewnym momencie się to zmieniło. Hardkorowy Koksu związany jest z Kają Burneiką, która również jest aktywna w mediach społecznościowych. Ukochana kulturysty bardzo często chwali się różnymi nagraniami, czy zdjęciami.

Mariusz Pudzianowski pokazał się u boku wytatuowanej kobiety. Ogłosił to wszem wobec, jego kibice będą zachwyceni

A na tych nie brakuje jej wysportowanego ciała. Niedawne nagranie z wakacji przypadło do gustu jej fanom, którzy nie mogli oprzeć się komplementom. Burneika zaprezentowała się w skąpym bikini, podkreślającym jej figurę. - Ciało przepiękne! Co Pani je, że po prostu ma taki brzuch? - zastanawiała się jedna z fanek.