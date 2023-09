Mariusz Pudzianowski pokazał się u boku wytatuowanej kobiety. Ogłosił to wszem wobec, jego kibice będą zachwyceni

Mariusz Pudzianowski od blisko 14 lat jest jedną z głównych postaci polskiego MMA. W tym czasie były strongman stał się żyjącą legendą KSW, gdzie wciąż jest aktywnym zawodnikiem. Co prawda przegrał dwie ostatnie walki z Mamedem Khalidovem i Arturem Szpilką, jednak wrócił już do treningów i można spodziewać się, że niedługo wróci do klatki największej federacji MMA w Polsce. Zanim do tego dojdzie "Pudzian" postawił na inne wrażenia, o czym poinformował wszystkich swoich kibiców.

Mariusz Pudzianowski obok wytatuowanej kobiety. Fani będą zachwyceni

Sport od zawsze jest pasją Pudzianowskiego, któremu nie są obce przeróżne wyzwania. Zanim skupił się na sportach walki, był prawdziwym "Dominatorem" w rywalizacji strongmanów. Aktywność fizyczna towarzyszy mu od małego i być może dlatego 46-latek chętnie sprawdza się w wielu sytuacjach. Jedną z nich jest udział w popularnym programie "Ninja Warrior Polska" nadawanym przez Polsat. Pudzianowski ten fakt ogłosił u boku zjawiskowej prowadzącej, Karoliny Gilon.

"Trzeci odcinek Ninja Warrior Polska 8 już we wtorek 19.09 o godzinie 20.05. Do zobaczenia w telewizji Polsat!" - poinformował wszystkich fanów gwiazdor KSW. Na zachętę pokazał też zdjęcie z planu, na którym zapozował z wytatuowaną prezenterką. Gilon od kilku lat jest jedną z twarzy programu, w którym ważną rolę odgrywają też Łukasz "Juras" Jurkowski i Jerzy Mielewski. Warto dodać, że dla Pudzianowskiego nie będzie to pierwszy występ w "Ninja Warrior". W poprzednim sezonie nie udało mu się pokonać toru przeszkód i publicznie wylądował w wodzie.

i Autor: Instagram/Mariusz Pudzianowski Mariusz Pudzianowski i Karolina Gilon z Ninja Warrior Polska