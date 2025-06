Piotr Zieliński doda gazu i przyspieszy do setki. Wyjątkowy moment dla kadrowicza

Kamil Grosicki w reprezentacji Polski rozegrał 94 spotkania strzelił w nich 17 bramek i zanotował 24 asysty. Zadebiutował wiele lat temu, dokładnie w 2008 roku w towarzyskim meczu przeciwko Finlandii. Nieco później zagrał jeszcze z Estonią, ale do zespołu wrócił za dłużej dwa i pół roku później. W późniejszych latach rzadko wypadał z kadry, zagrał jeden mecz na Euro 2012, a później pojawiał się na murawie w każdym spotkaniu Euro 2016, gdzie zanotował bardzo ważne asysty – w meczu ze Szwajcarią oraz Portugalią. Kolejnym wielkim turniejem, na jakim wystąpił, były mistrzostwa świata 2018, ale nie znalazł się on w kadrze na Euro 2020.

Do kadry wrócił w 2022 roku i pojechał na mundial w Katarze, lecz tam zagrał ledwie 3 minuty w meczu z Francją i wywalczył rzut karny dla naszej drużyny. Znalazł się on także w kadrze na Euro 2024, ale znów nie odegrał większej roli, wchodząc na murawę na 15 minut z Austrią. Był to jego ostatni mecz w barwach Biało-Czerwonych, choć oczywiście oficjalne ostatnie spotkanie rozegra właśnie w piątek przeciwko Mołdawii.

Ostatnia konferencja prasowa Kamila Grosickiego

Wśród kibiców i ekspertów niejednokrotnie budziła się dyskusja, zwłaszcza w ostatnich latach, czy Kamil Grosicki powinien być powoływany do kadry. Teraz tego „problemu” już nie będzie, ale z pewnością „Turbo Grosik” zapisze się w pamięci fanów piłki nożnej w Polsce ze względu nie tylko na grę, ale całą otoczkę wokół jego osoby. Z pewnością bardzo charakterystyczne dla niego są tatuaże, które pokrywają niemal całe prawe ramię piłkarza. Na pierwszy plan wysuwa się tu obraz Matki Boskiej na przedramieniu. – Czuwa nade mną Matka Boska, którą wytatuowałem sobie na ręce. Bardzo mi pomaga. Kiedy chcę zrobić coś głupiego, kiedy znów mam ten kołowrotek w głowie, to patrzę na tatuaż i odechciewa mi się złych rzeczy. Zmieniło mnie to i jestem szczęśliwym człowiekiem – mówił Grosicki niedługo po swoim debiucie w kadrze, w 2009 roku, w wywiadzie z „Super Expressem”.