"Gleba" nie odpuścił Hejterowi! Patryk Tołkaczewski zamieścił wymowny film, fan nie mógł się tego spodziewać!

Patryk Tołkaczewski, znany pod pseudonimem "Gleba" postanowił pokazać, co może czekać hejterów, którzy mieliby czelność względem tego, aby atakować jego rodzinę w internecie. Zawodnik KSW zamieścił na swoich mediach społecznościowych wymowne nagranie.

Patryk Tołkaczewski przejechał się do swojego hejtera. Zamieścił nagranie

O tym, że osoby publiczne zmagają się ze swoimi hejterami nie jest nowinką i co chwila słyszymy o sportowcach, którzy mają z tym duży problem. Czasem jednak krytyka jest za mocna i nie można przejść obojętnie obok sytuacji, co udowodnił Patryk Tołkaczewski. "Gleba" po usłyszeniu hejterskich komentarzy w kierunku swojej rodziny pojechał do osoby, która obrażała jego najbliższych i okazało się, że był to chłopak, z którego ojcem i rodziną zawodnik KSW porozmawiał. Sam zawodnik miał usłyszeć przeprosiny z ust rodziny hejtera i nie ujawnił danych osoby, która prześladowała jego bliskich. Trzeba przyznać, że niejeden widząc takie nagranie zastanowi się nad hejtowaniem w internecie.