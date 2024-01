Gwiazdor FAME MMA chce walczyć w KSW! To byłaby prawdziwa sensacja, jasna deklaracja!

To trzeba zobaczyć!

Co dalej z Pudzianem?

Będziemy świadkami niemałej sensacji? Dość niespodziewanie, swoją chęć względem dołączenia do federacji KSW wyraził były gwiazdor FAME MMA, który walczył także na Prime MMA - Paweł Tybulski. Zawodnik wyraził wielką wolę względem tego, aby wziąć udział w hitowej edycji KSW, na której Tomasz Adamek zmierzy się z Mamedem Chalidowem. Czy będziemy świadkami sensacji?

Gwiazdor FAME MMA chce do KSW! Paweł Trybulski ma wielką chęć!

Tybulski w swojej ostatniej walce we freak-fightach wziął udział w gali Prime MMA 6, gdzie pokonał Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego, Teraz mówi on, że chciałby zupełnie nowego wyzwania w postaci walki na KSW, gdzie mógłby sprawdzić się w formule K-1. Jak mówi, wszystko jest kwestią propozycji, jaką by otrzymał.

- - Tak, jak najbardziej, jeżeli chodziłoby o K-1, małe rękawice. W MMA mam pracę do odrobienia, Piotrek [Piotr Tyburski – przyp. red.] ma dobre zapasy i by mógł sprawdzać się w MMA. Jakbym miał godną propozycję, to śmiało chciałbym zawalczyć - mówił Tyburski podczas wywiadu na kanale FANSPORTU TV.