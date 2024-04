Jan Błachowicz podzielił się z fanami fantastycznymi informacjami! Te nagrania napawają optymizmem. Na takie wiadomości czekali wszyscy

Musiała to zrobić

Takich słów od Jana Błachowicza kibice nie chcieli usłyszeć. Jest wielki znak zapytania. To będzie żmudna droga mistrza

Jan Błachowicz na pewno nie tak sobie wyobrażał ostatni czas w UFC. "Cieszyński Książe" od straty pasa 14 maja 2021 w pojedynku z Gloverem Teixeirą, triumfował zaledwie raz w potyczce z Aleksandarem Rakiciem. Później zremisował z Magomiedem Ankalajewem oraz musiał uznać wyższość rywala w walce z Alexem Pereirą. Błachowicz w styczniu ponownie miał zmierzyć się z Rakiciem, który aktualnie plasuje się na 5. miejscu w rankingu, czyli tuż za Polakiem. Niestety były mistrz UFC zmaga się z ogromnymi problemami zdrowotnymi. Zwyrodnienie w barkach powoduje ogromny ból oraz stopniowe ograniczenie ruchomości w stawie. 41-latek ma już za sobą dwie operacje, jednak jego powrót do klatki zależy przede wszystkim od tego, jak szybko wyzdrowieje.

Jan Błachowicz przekazał fenomenalne wieści! Pierwsza aktywność po operacji

Były mistrz UFC od dłuższego czasu mocno udziela się w mediach społecznościowych. "Cieszyński Książę" dzieli się z fanami nagraniami z treningu, a także ujęciami z życia rodzinnego. Tym razem wszyscy bacznie śledzą powrót do zdrowia Błachowicza, który przekazał bardzo dobre wieści na temat swojego stanu zdrowia. - No i jest! Pierwsza aktywność po naprawdę długim czasie, na razie tylko truchcik, bieganie, ale małymi kroczkami wrócimy do formy. Będzie dobrze! Trzymajcie kciuki za powrót! - przekazał fanom zawodnik UFC.