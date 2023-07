Jaś Kapela się poddał! Bagietka wygrywa na PRIME 5! Wielki konflikt znalazł swój konflikt w klatce, prawdziwa wojna zakończona niespodzianką

Ewa Piątkowska wyzywa do walki Mariusza Pudzianowskiego! Szokujące wyznanie do klatki na gali PRIME 5

Wielki powrót federacji PRIME SHOW MMA po dłuższej przerwie wymagał kilku mocnych zestawień, które już na długo przed galą PRIME 5 elektryzowałyby kibiców. Do grona tych pojedynków zaliczyć można walkę Bagietka – Jaś Kapela. Pomiędzy zawodnikami od dawna iskrzy, a ich kolejne spotkania podczas konferencji prasowych tylko podgrzewały atmosferę. Jak można było się spodziewać, w oktagonie podczas walki Bagietka – Jaś Kapela leciały wióry.

Wielka wojna Bagietka - Kapela na gali PRIME 5! Konflikt znalazł swój koniec, lepszy Gorzelańczyk

Cała pierwsza runda minęła w parterze, gdzie raz po raz przeważał a to Bagietka, a to raz Jaś Kapela. W drugiej odsłony walki Gorzelańczyk budował swoją przewagę w stójce, ale kiedy Bagietka był gotowy wyjść do decydującego starcia, Jaś Kapela postanowił, że nie wyjdzie do trzeciej rundy!

