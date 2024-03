i Autor: Instagram/joannajedrzejczyk Joanna Jędrzejczyk

Wzruszające chwile

Joanna Jędrzejczyk w Hall of Fame UFC! Nie mogła powstrzymać łez, ogromne wyróżnienie dla Polki

Joanna Jędrzejczyk w swoim czasie była jedną z największych gwiazd w UFC. Po zdobyciu mistrzostwa świata w wadze słomkowej aż pięciokrotnie z rzędu obroniła tytuł. Choć końcówka jej kariery z pewnością nie wyglądała tak, jak wymarzyła sobie to „JJ”, to nie przysłania to jej osiągnięć. UFC postanowiło uczcić dokonania polskiej zawodniczki włączając ją do swojej Galerii Sław!