Już 4 marca Mistrzostwa MMA w Warszawie! To największe zawody amatorskiego MMA w historii Polski!

To największe zawody amatorskie MMA w historii Polski. Do rywalizacji zgłosiło się blisko 600 zawodników i zawodniczek z ponad 150 klubów z całej Polski. Turniej odbędzie się w hali OSiR Bemowo w Warszawie, a zawodnicy powalczą w czterech klatkach w trzech kategoriach wiekowych - kadeci, juniorzy i seniorzy. Najlepsi mają szansę otrzymać powołania do kadry Polski. Szykują się wielkie emocje, to prawdziwe święto polskiego MMA.

Mistrzostwa MMA w Warszawie: Gdzie oglądać transmisję?

Dla kibiców, którzy zechcą obejrzeć Mistrzostwa MMA, mamy świetne wiadomości. Wstęp dla publiczności jest wolny. Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na kanale YouTube Stowarzyszenia MMA Polska. Dodatkowo finały będzie można śledzić na Kanale Sportowym oraz stronie TVP Sport.