Khalidov - Askham O KTÓREJ GODZINIE? Mamed Khalidov - Scott Askham KIEDY KSW Colosseum 2 o której walka Khalidov - Askham GODZINA, DATA

Khalidov - Askham O KTÓREJ GODZINIE? Mamed Khalidov - Scott Askham KIEDY

Fani KSW stęsknili się za Scottem Askhamem. Anglik, który z przytupem wszedł do federacji w 2018 r., po raz ostatni pojawił się w klatce na gali KSW 55 w październiku 2020 roku, kiedy błyskawicznie został znokautowany przez Mameda Khalidova. Legenda KSW wzięła tym samym słodki rewanż za porażkę z Askhamem na KSW 52. Od ostatniej walki 35-latka minęło ponad dwa i pół roku, ale nie mógł on odmówić trylogii z Khalidovem. Już w sobotę (3 czerwca) obaj zawodnicy raz na zawsze wyjaśnią sobie, który z nich jest lepszy. Nie mogli wymarzyć sobie do tego lepszej areny niż PGE Narodowy w Warszawie. To właśnie na największym obiekcie w Polsce odbędzie się gala XTB KSW Colosseum 2, a jej głównym daniem będzie hitowe starcie Khalidov - Askham. Jednak już wcześniej fani muszą nastawić się na grzmoty, bo w klatce na Narodowym odbędzie się łącznie aż 11 walk!

Mamed Khalidov musi się mieć na baczności. Słowa przestrogi do legendy. Chwila nieuwagi i może być źle

O której walka Khalidov - Askham KSW Colosseum 2 Khalidov - Askham GODZINA, DATA

Walka Khalidova z Askhamem zamknie elektryzującą galę, ale wcześniej w oktagonie KSW zmierzą się m.in. Mariusz Pudzianowski i Artur Szpilka. Odbędą się też dwa starcia mistrzowskie - Marian Ziółkowski vs Salahdine Parnasse w kategorii lekkiej i Paweł Pawlak vs Tomasz Romanowski w dywizji średniej. Ten drugi pojedynek będzie istotny dla bohaterów main eventu, ponieważ zwycięzca walki wieczoru niemal z miejsca stanie się kandydatem do pasa KSW. Aż 11 walk w karcie XTB KSW Colosseum 2 sprawia, że federacja nie zamierza marnować czasu i wielkie emocje rozpoczną się błyskawicznie.

Jan Błachowicz bezwzględnie o walce Szpilka - Pudzianowski. Nie bał się tego powiedzieć. Nie widzi tego inaczej

Gala XTB KSW Colosseum 2 odbędzie się w sobotę, 3 czerwca, o godzinie 19:00. Właśnie wtedy ma rozpocząć się pierwsza walka, a pojedynek Khalidov - Askham zamknie całe wydarzenie. Oznacza to, że walka wieczoru nie powinna rozpocząć się przed północą. Tradycyjnie gala KSW będzie transmitowana w platformie streamingowej Viaplay. Aby nie przegapić main eventu wydarzenia na Narodowym, zapraszamy do darmowej relacji NA ŻYWO, którą przeprowadzi portal sport.se.pl!