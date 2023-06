Jan Błachowicz bezwzględnie o walce Szpilka - Pudzianowski. Nie bał się tego powiedzieć. Nie widzi tego inaczej

Mamed Khalidov musi się mieć na baczności. Słowa przestrogi do legendy. Chwila nieuwagi i może być źle

Ponad sześć lat czekali kibice KSW, aby federacja ponownie zagościła na PGE Narodowym. Ale oczekiwanie zostało w pełni wynagrodzone, bo gala XTB KSW Colosseum 2 zapowiada się rewelacyjnie. Zwłaszcza za sprawą walk, jakie zobaczymy na sobotnim wydarzeniu. Podczas gali nie zabraknie największych nazwisk federacji. Jednak mnóstwo fanów zaciekawionych jest tym, jak potoczą się losy zwłaszcza jednego pojedynku.

Błachowicz o walce Szpilka - Pudzianowski. Takie są przewidywania mistrza

Mariusz Pudzianowski kontra Artur Szpilka - ta walka sprawia, że serca kibiców zabiją nieco mocniej. To będzie starcie wagi bardzo ciężkiej. Wydaje się, że większe szanse na odniesienie zwycięstwa ma były strongman, choć i są tacy, którzy nie odbierają szans byłemu pięściarzowi. O możliwy przebieg pojedynku zapytany został Jan Błachowicz. Były mistrz UFC widzi dwa rozwiązania.

- Widzę w tej walce dwa scenariusze. Albo ciężki nokaut i wygrana Artura, albo Pudzian go przewraca, kontroluję przebieg pojedynku i rozbija go z góry - powiedział Błachowicz w rozmowie z "Faktem". - Więcej trenowałem z Arturem, ale przed tą walką nie pomagałem żadnemu z nich - zaznaczył zawodnik amerykańskiej federacji MMA. Błachowicz zdradził, że podczas XTB KSW Colosseum II może na chwilę pojawić się w klatce. - W narożniku nie stanę, ale będę na gali. Jest nawet cień szansy na to, że pojawię się w klatce - powiedział tajemniczo "Cieszyński Książę".