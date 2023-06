KSW Colosseum 2 KARTA WALK. KSW Colosseum 2 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW Colosseum 2 lista walk, kto walczy na XTB KSW Colosseum 2?

KSW Colosseum 2 KARTA WALK. Kto walczy na XTB KSW Colosseum 2?

Gdy tylko stało się jasne, że federacja KSW po raz drugi w historii zawita na PGE Narodowy, wiadomym było, że gala będzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Na sobotnią galę sprzedano już blisko 50 tysięcy biletów, ostateczną liczbę widzów poznamy podczas wydarzenia. Nie ma jednak wątpliwości, że KSW idzie na kolejny rekord, bo któż by nie chciał zobaczyć największych wojowników organizacji. Podczas XTB KSW Colosseum 2 zobaczymy aż jedenaście pojedynków, a do klatki wejdą największe legendy KSW. Wśród nich będą m.in. Mamed Khalidov, Mariusz Pudzianowski, czy Michał Materla. Nie zabraknie również nowych twarzy, bo w KSW zadebiutuje między innymi były mistrz świata w boksie, Krzysztof Głowacki. Na takiej gali nie mogło zabraknąć również pojedynków o pasy. Kibice zgromadzeni na PGE Narodowym zobaczą dwie takie walki, które zapowiadają się na niebywale emocjonujące.

KSW Colosseum 2 KOLEJNOŚĆ WALK. XTB KSW Colosseum 2 lista walk na KSW Colosseum 2

Nie ma jednak chyba kibica, który nie czekałby przede wszystkim na to, co wydarzy się w dziewiątym pojedynku na karcie walk. Do klatki wejdą Mariusz Pudzianowski oraz Artur Szpilka i pod względem medialnym jest to jedna z najciekawszych walk w historii polskiego MMA. Większe szanse daje się Pudzianowskiemu, który ma bogatsze doświadczenie w mieszanych sztukach walki, ale "Szpila" będzie chciał dopisać trzecie zwycięstwo do swojego rekordu w MMA.

XTB KSW Colosseum 2 karta walk: