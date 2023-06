pokazał zdjęcia ze szpitala

Kompletnie zmasakrowana twarz Romanowskiego po KSW na Narodowym! Drastyczne zdjęcia ze szpitala. "Nie widzę na jedno oko"

Waldemar Kowalski 15:13 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Podczas gali XTB KSW Colosseum 2 na Narodowym nie zabrakło krwawych starć, a jednym z nich była walka o pas mistrzowski pomiędzy Tomaszem Romanowskim i Pawłem Pawlakiem. W piątej rundzie sędzia musiał przerwać walkę, a Romanowski przegrał przez TKO, jednak w klatce zostawił dużo zdrowia i krwi. W czwartej i piątej odsłonie walki Pawlak kontrolował walkę z góry i uderzał Romanowskiego kolejnymi łokciami oraz ciosami na głowę, co odbiło się na wyglądzie zawodnika. Po walce udał się on do szpitala i pokazał, jak wygląda.