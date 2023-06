KSW Colosseum 2 RELACJA NA ŻYWO XTB KSW Colosseum 2 na żywo KSW na Narodowym Pudzian - Szpilka za darmo w internecie XTB KSW Colosseum 2 WYNIKI

XTB KSW Colosseum 2 KARTA WALK kto walczy na XTB KSW Colosseum 2 kolejność

Mamed Khalidov (36-8-2) vs. Scott Askham (19-5-0)

Marian Ziółkowski (25-8-1) vs. Salahdine Parnasse (17-1-0) – o pas mistrzowski

Artur Szpilka (2-0-0) vs. Mariusz Pudzianowski (17-8-0)

Paweł Pawlak (21-4-1) vs. Tomasz Romanowski (18-8-0) – o pas mistrzowski

Arkadiusz Wrzosek (2-0-0) vs. Bogdan Stoica (0-0-0)

Michał Materla (32-9-0) vs. Radosław Paczuski (5-1-0)

Roman Szymański (17-6-0) vs. Valeriu Mircea (28-8-1)

Daniel Rutkowski (15-3-0) vs. Adam Soldaev (7-1-0)

Maciej Kazieczko (9-2-0) vs. Leo Brichta (10-3-0)

Krzysztof Głowacki (0-0-0) vs. Patryk Tołkaczewski (0-0-0)

Sebastian Romanowski (14-10-0) vs. Mariusz Joniak (10-4-0)

Na żywo KSW Colosseum 2 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW Colosseum 2, która odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie! Początek wydarzenia, na którym zmierzą się m.in. Artur Szpilka i Mariusz Pudzianowski, Michał Materla, a także Mamed Khalidov zaplanowano na godzinę 19:00. Zapraszamy!

W ostatnich latach w Polsce nie było gali sportów walki, która wzbudzałaby tyle emocji jeszcze długie miesiące przez planowanym terminem. Włodarze federacji KSW dołożyli wszelkich starań, aby karta walk XTB KSW Colosseum 2 była niezwykle medialna i aby na PGE Narodowym w Warszawie zawalczyły największe gwiazdy organizacji. Dzięki temu, podczas XTB KSW Colosseum 2 przyjdzie nam zobaczyć aż jedenaście starć, w tym aż dwa o pasy mistrzowskie - Paweł Pawlak vs. Tomasz Romanowski oraz Marian Ziółkowski vs. Salahdine Parnasse. Do tego w oktagonie znajdą się także Mariusz Pudzianowski i Artur Szpilka, którzy w ostatnich miesiącach podgrzewali atmosferę przed galą, a także Michał Materla, czy Mamed Khalidov. Pierwszy z nich zmierzy się z Radosławem Paczuskim, za to Mamed po raz trzeci zawalczy ze Scottem Askhamem w walce wieczoru XTB KSW Colosseum 2. O tej gali bez dwóch zdań będzie mówiło się jeszcze długie tygodnie po jej zakończeniu! Zapraszamy na relację na żywo z XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym!