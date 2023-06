Szpilka - Pudzianowski RELACJA NA ŻYWO XTB KSW Colosseum 2 walka Pudzianowski - Szpilka za darmo w internecie gala KSW na Narodowym XTB KSW Colosseum 2 Szpilka - Pudzian WYNIK na żywo

XTB KSW Colosseum 2 KARTA WALKA kto walczy na gali XTB KSW Colosseum 2 kiedy walka Pudzianowski - Szpilka KSW na Narodowym kolejność walk

Mamed Khalidov (36-8-2) vs. Scott Askham (19-5-0)

Marian Ziółkowski (25-8-1) vs. Salahdine Parnasse (17-1-0) – o pas mistrzowski

Artur Szpilka (2-0-0) vs. Mariusz Pudzianowski (17-8-0)

Paweł Pawlak (21-4-1) vs. Tomasz Romanowski (18-8-0) – o pas mistrzowski

Arkadiusz Wrzosek (2-0-0) vs. Bogdan Stoica (0-0-0)

Michał Materla (32-9-0) vs. Radosław Paczuski (5-1-0)

Roman Szymański (17-6-0) vs. Valeriu Mircea (28-8-1)

Daniel Rutkowski (15-3-0) vs. Adam Soldaev (7-1-0)

Maciej Kazieczko (9-2-0) vs. Leo Brichta (10-3-0)

Krzysztof Głowacki (0-0-0) vs. Patryk Tołkaczewski (0-0-0)

Sebastian Romanowski (14-10-0) vs. Mariusz Joniak (10-4-0)

Sonda Kto wygra walkę Pudzianowski - Szpilka? Mariusz Pudzianowski Artur Szpilka

Na żywo KSW Colosseum 2 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW Colosseum 2, która odbędzie się na PGE Narodowym w Warszawie! Początek wydarzenia, na którym zmierzą się m.in. Artur Szpilka i Mariusz Pudzianowski, Michał Materla, a także Mamed Khalidov zaplanowano na godzinę 19:00. Zapraszamy!

Kibice sportów walki w Polsce oraz fani federacji KSW od dawna czekali na trzeci dzień czerwca, kiedy to na PGE Narodowym w Warszawie dojedzie wreszcie do wyczekiwanej gali XTB KSW Colosseum 2, a co za tym idzie m.in. starcia Mariusza Pudzianowskiego z Arturem Szpilką. Kiedy tylko pojawiły się pierwsze plotki o takim pojedynku, kibice natychmiast zaczęli emocjonować się takim zestawieniem. Atmosferę przed walką skutecznie zagęszczali również sami zawodnicy, którzy przede wszystkim zaczepiali się w mediach społecznościowych. Dziś, w oktagonie na gali XTB KSW Colosseum 2 wreszcie staną ze sobą twarzą w twarz i dadzą nam odpowiedź na pytanie, czyli to Mariusz Pudzianowski okaże się lepszy, czy Artur Szpilka. Starcie Szpilka - Pudzian znajduje się na trzecim miejscu od końca na karcie walk gali na Narodowym, więc wyjścia do oktagonu obu zawodników można spodziewać się w przedziale 22:00-23:00.