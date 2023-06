Dramat Mariana Ziółkowskiego! W ostatniej chwili musiał zrezygnować z walki na Narodowym, poważna kontuzja

Na tę walkę czekali wszyscy fani MMA w Polsce. Starcie Ziółkowski – Parnasse jest oczekiwane od wielu miesięcy, bo miało do niego dojść już na KSW 76, ale wtedy w trakcie przygotowań mistrz wagi lekkiej doznał kontuzji, która wykluczyła go na kilka miesięcy. Tym razem przygotowano wyjątkowy anturaż – potężną galę na PGE Narodowym, a wszystko wskazywało na to, że zawodnicy raz na zawsze wyjaśnią sobie w klatce, który jest lepszy. Jeszcze w piątek wzięli udział w oficjalnym ważeniu i dopełnili formalności, a kilka godzin przed planowaną walką pojawili się w studiu na stadionie. Nic nie wskazywało na to, że coś może pójść nie tak. Niestety, Ziółkowski doznał poważnej kontuzji kolana na rozgrzewce i w ostatniej chwili musiał zrezygnować z mistrzowskiej walki.

Dramat Mariana Ziółkowskiego. Kontuzja na rozgrzewce przed walką na Narodowym

Ostatnie momenty przed wyjściem do oktagonu okazały się dramatyczne. „Golden Boy” doznał kontuzji nogi, która błyskawicznie została owinięta bandażem. Trwała jeszcze nerwowa walka z czasem, ale uraz okazał się zbyt poważny i nie było innego wyjścia. W ostatniej chwili odwołano elektryzujący co-main event i po raz drugi anulowano walkę Ziółkowski – Parnasse. Na razie nie wiadomo, co dalej z losami mistrzostwa wagi lekkiej. Przypomnijmy, że Francuz na KSW 76 został tymczasowym mistrzem tej kategorii a na XTB KSW Colosseum 2 miało dojść do ostatecznego rozstrzygnięcia.

🚨😱 C’EST TERRIBLE !!❌ Ziolkowski, l’adversaire de Parnasse, déclare forfait à moins de 30 minutes de leur combat ! Il s’est blessé au genou lors de l’échauffement… #KSWColosseum2— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) June 3, 2023