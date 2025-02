Konwencja Sławomira Mentzena. Osoby ze świata sportu na wiecu prezydenckim kandydata Konfederacji

Co za nokaut!

Konwencja Sławomira Mentzena. Gwiazdy pojawiły się na wiecu prezydenckim

18 maja Polacy wybiorą nowego prezydenta. Po dwóch kadencjach Andrzej Duda będzie musiał ustąpić ze stanowiska. Kto go zastąpi? Wśród trzech najgłośniejszych kandydatów są Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki i Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji w sobotę 22 lutego był głównym bohaterem konwencji, która odbyła się w Bełchatowie. To właśnie w tym mieście prezydentem został polityk Konfederacji.

Wśród zaproszonych gości było wielu polityków Konfederacji. Nie zabrakło także osób ze świata sportu. Podczas transmisji na YouTube pokazywano m.in. dwóch strongmanów, a także zawodników freak-fightowych Krzysztofa Radzikowskiego i Konrada Karwata. Obaj znani są z kanału „Strong Ekipa”. Obaj pojawili się niedawno we vlogu „Dzień z Mentzenem”.

- Będąc w Łowiczu spotkałem się z Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem ze Strong Ekipy. Myślę, że bez problemu razem zbudujemy silną Polskę – napisał w grudniu 2024 roku Mentzen na swoim profilu na Facebooku.

Na wydarzeniu pojawił się także inny bohater freak-fightowego świata Michał Cichy. Działacz Konfederacji i kandydat do Parlamentu Europejskiego toczył pojedynki na galach PRIME MMA i High League. Może się pochwalić bilansem dwóch wygranych i jednej porażki.

Kiedy wybory prezydenckie w Polsce?

Wybory prezydenckie 2025 zaplanowano na 18 maja. Polacy pójdą do urn wyborczych od godziny 7 do 21. Tradycyjnie od soboty obowiązywać będzie cisza wyborcza. Ewentualna druga tura odbędzie się 1 czerwca. Dojdzie do niej jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50% głosów.