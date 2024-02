Krzysztof Radzikowski wprost o Mamedzie Khalidovie. Powiedział o jego wieku

Mamed Khalidov przy okazji swoich kolejnych walk dla federacji KSW korzysta z pomocy wielu sportowców, którzy mogą pomóc mu odtworzyć postać najbliższego rywala, przez co niedawno miał on okazję sparować również z Krzysztofem Radzikowskim i Konradem Karwatem, co skutkowało szczerymi słowami pod adresem gwiazdora federacji KSW. Radzikowski razem z Karwatem oraz Dominikiem Abusem postanowili zabrać głos również w sprawie najbliższej walki Khalidova z Tomaszem Adamkiem. Gwiazdor Gogglebox TTV odniósł się nie tylko do umiejętności, ale również wieku Mameda.

Krzysztof Radzikowski bez ogródek o Mamedzie Khalidovie! Walnął prosto z mostu mówiąc o gwiazdorze KSW, szczera opinia

Już przed Mameda z Mariuszem Pudzianowskim, Krzysztof Radzikowski wyznał, że Khalidov w oktagonie wije się jak kot. Tym razem również postanowił użyć tego zwierzęcia opisując to, co w klatce prezentuje legendarny zawodnik federacji KSW.

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV walnął prosto z mostu o Mamedzie Khalidovie. Bez ogródek o legendarnym zawodniku KSW

- Pomimo tego, że jest rok starszy ode mnie, to jest przekotem. - walnął prosto z mostu Krzysztof Radzikowski komentując umiejętności Mameda Khalidova. W lipcu gwiazdor organizacji KSW skończy 44 lata. Krzysztof Radzikowski z kolei w sierpniu będzie świętował 43 lata. Walka Khalidov - Adamek odbędzie się 24 lutego w PreZero Arenie Gliwice.