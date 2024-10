i Autor: Instagram/ krzysztofradzikowski Krzysztof Radzikowski

zabawa na całego

Krzysztof Radzikowski dokonał niemożliwego. Jak on się tam zmieścił?! Uśmiech nie schodził mu z ust

Krzysztof Radzikowski przez lata zaskarbił sobie sympatię tysięcy kibiców. Najpierw jako strongman, później jako osobowość telewizyjna w programie „Gogglebox. Przed telewizorem” stacji TTV. Teraz do tego dołożył własny kanał na YouTube, a także spróbował sił we freak-fightach, w których jednak nie zagościł na długo. Teraz jednak Krzysztof Radzikowski skupia się mocno na rodzinie – niedawno doczekał się z partnerką drugiego dziecka – co widać też na jego profilu na Instagramie, gdzie publikuje dużo materiałów, jak spędza czas z rodziną. I widać, że sprawia mu to ogromną radość!