Krzysztof Radzikowski wiedzie obecnie spokojne i przede wszystkim udane życie. Wraz ze swoją partnerką, która robi w sieci coraz większą furorę, gwiazdor "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV doczekał się synka Antosia. Kiedy tylko potomek siłacza pojawił się na świecie, w mediach społecznościowych możemy zobaczyć masę zdjęć z Krzysztofem Radzikowskim i jego synkiem w roli głównej. Zawodnikowi FAME MMA nie brakuje pomysłów na zabawę z maluchem, chociaż niektóre z nich z pewnością nie spodobają się partnerce Radzikowskiego. Chociażby jak ostatni z nich.

Na partnerkę Krzysztofa Radzikowskiego czekała sroga "niespodzianka". Gwiazdor Gogglebox TTV do wszystkiego się przyznał

Na Instagramie Krzysztofa Radzikowskiego pojawiło się przeurocze i niewinne, mogłoby się wydawać zdjęcie, na którym siłacz oraz mały Antoś malują farbkami po kartkach papieru. Dopiero opis zdjęcia, w którym gwiazdor Gogglebox TTV przyznał się, co zrobił sprawia, że wiele kobiet mogło połączyć się w bólu z partnerką Radzikowskiego.

Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV zrobił to swojej partnerce i do wszystkiego się przyznał publicznie! Nie chciałaby tego żadna kobieta

- Mama chyba nie będzie zła jak zobaczy skąd pędzelki wzięliśmy - napisał pod zdjęciem siłacz dając do zrozumienia, że pozwolił sobie pożyczyć od partnerki pędzle do malowania. Na miejscu ukochanej siłacza, wiele kobiet z pewnością nie byłoby zadowolonych, bowiem takie akcesoria potrafią być kosmicznie drogie. W obronie Radzikowskiego natychmiast stanęli internauci. - Takim to mama wszystko wybaczy - napisała jedna z fanek, rozczulając się nad gwiazdorem Gogglebox TTV i jego synkiem.

Sonda Czy chciałbyś zobaczyć walkę Radzikowski - Pudzianowski? Tak, to byłoby prawdziwe starcie kolosów! Nie, nie miałoby to sensu Nie mam zdania na ten temat