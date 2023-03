KSW 80 KARTA WALK. KSW 80 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 80 kto walczy na KSW 80 lista walk?

KSW 80 KARTA WALK. KSW 80 lista walk na KSW 80 KTO WALCZY?

Comiesięczne gale organizowane przez KSW stały się już tradycją. W lutym polska federacja mieszanych sztuk walki zawitała do Czech, a konkretnie do Liberca. Teraz KSW wraca do Polski i tym razem gala zorganizowana została w Lubinie. Włodarze organizacji przewidzieli na piątkowy wieczór aż dziesięć pojedynków w tym starcie o tymczasowy pas. Lom-Ali Eskiev skrzyżuje rękawice z Robertem Ruchałą. Przeciwnikiem Polaka pierwotnie miał być inny reprezentant biało-czerwonych. Dawid Śmiełowski doznał jednak kontuzji, która wykluczyła go z udziału na KSW 80. - Musieliśmy zmienić cały gameplan po zastępstwie rywala, ale całe życie biłem się z niższymi. Zmiana nie była dla mnie drastyczna - powiedział Robert Ruchała w rozmowie z "Super Expressem".

KSW 80 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 80 lista walk na KSW 80

Niemiecki zawodnik to postać doskonale znana polskim kibicom. Eskiev zanotował już trzy występy w KSW i pokazywał się z dobrej strony. Ostatnio musiał jednak pogodzić się z porażką. W grudniu ubiegłego roku na gali XTB KSW 77 przegrał z Danielem Rutkowskim, a o wszystkim zadecydowali sędziowie. Teraz na pewno będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę.

KSW 80 Karta walk