KSW 84 KARTA WALK. KSW 84 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 84 kto walczy na KSW 84 lista walk?

KSW 84 KARTA WALK. KSW 84 KTO WALCZY NA KSW 84 lista walk

Gale organizowane co miesiąc nie są już żadnym zaskoczeniem dla fanów KSW. Zasadą jest również to, że po jednym bardzo dużym wydarzeniu przychodzi parę nieco mniejszych gal. Nie oznacza to jednak, że nie stoją one na wysokim poziomie, bo na wielu z nich dochodzi do mnóstwa interesujących pojedynków. Tak samo będzie w sobotni wieczór w Gdyni. To co najważniejsze odbędzie się oczywiście na samym końcu. Wówczas w klatce pojawi się Phil De Fries oraz Szymon Bajor. Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski w kategorii ciężkiej, który od 2018 roku jest w posiadaniu reprezentanta Anglii. De Fries w KSW jest niepokonany i tę serię na pewno będzie chciał podtrzymać również w sobotę.

KSW 84 KOLEJNOŚĆ WALK. Jakie walki na KSW 84 kto walczy?

Tym razem jego rywalem będzie Szymon Bajor, który po wielu latach wraca do KSW. Ostatni występ 35-latka w tej federacji miał miejsce w marcu 2016 roku. Następnie próbował swoich sił przede wszystkim w FEN, a teraz zdecydował się na powrót. Zdecydowanym faworytem starcia jest De Fries. Ponadto w Gdyni zobaczymy również Damiana Janikowskiego i Sebastiana Przybysza. Emocji nie powinno zabraknąć.

KSW 84 karta walk: