KSW 85 KARTA WALK Gala XTB KSW 85 Kolejność walk KTO WALCZY na KSW 85? Gala XTB KSW 85 Lista walk

KSW 85 KARTA WALK Gala KSW 85 kto walczy?

Po mniej spektakularnej gali KSW 84 przyszedł czas na mocniejsze uderzenie. Tym razem zobaczymy nie jedną, a dwie walki mistrzowskie, w których głównymi bohaterami będą Ibragim Chuzhigaev i Bogdan Gnidko oraz Salahdine Parnasse i Robert Ruchała. Fani z pewnością zacierają na walkę o pas mistrza wagi półciężkiej, bowiem Bogdan Gnidko już dał się poznać jako niezwykle widowiskowy zawodnik – na wszystkie 10 walk stoczone do tej pory w karierze, wszystkie wygrał przed czasem. Z pewnością będzie on chciał również w ten sposób zdobyć pas mistrzowski. W drugim przypadku jest to o tyle ciekawe, że Salahdine Parnasse to mistrz KSW wagi lekkiej i piórkowej, a Robert Ruchała to... tymczasowy mistrz wagi piórkowej, dojdzie więc unifikacji pasów w tej kategorii. Ale to nie jedyne emocje na nadchodzącej gali.

KSW 85 KOLEJNOŚĆ WALK Gala KSW 85 Lista walk

Oprócz walk mistrzowskich czeka nas aż 7 innych pojedynków, choć będą to raczej starcia zawodników z niższych miejsc rankingowych. Fani mogą zwrócić większą uwagę na starcie niezwykle doświadczonego Klebera Raimundo Silvy z niewiele młodszym Rafałem Kijańczukiem, który chciałby wrócić na zwycięską ścieżkę po porażce z Bogdanem Gnidko. Warto również obserwować, jak młodziutki, ledwie 20-letni Daniel Tarchila poradzi sobie w starciu Patrykiem Kaczmarczykiem. Rumuński zawodnik w debiucie pokonał Wojciecha Kazieczkę i z pewnością chciałby zrobić kolejny krok w górę rankingu, pokonując będącego o miejsce wyżej (7.) Kaczmarczyka, który po porażce ze Śmiełowskim szybko się odbił i pokonał Pascala Hintzena. Na gali KSW 85 nie zabraknie także pań, które stoczą dwa pojedynki.

KARTA WALK KSW 85: