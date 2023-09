KSW 86 RELACJA NA ŻYWO KSW 86 dzisiaj 16.09.2023 live online relacja KSW 86 Wikłacz - Przybysz gala KSW 86 na żywo KSW 86 WYNIKI

KSW 86 KARTA WALK Kto walczy na gali KSW 86 kolejność walk

Walka wieczoru: Jakub Wikłacz (14-3-1) vs Sebastian Przybysz (12-3-0)

Dawid Śmiełowski (10-0-0) vs Lom-Ali Eskijew (20-7-0)

Michał Michalski (10-5-0) vs Dominik Humburger (7-0-0)

Filip Stawowy (10-3-0) vs Viktor Pesta (18-8-0)

Damian Piwowarczyk (6-2-0) vs Łukasz Sudolski (10-2-0)

Artur Szczepaniak (9-2-0) vs Henry Fadipe (14-10-1)

Oskar Szczepaniak (4-1-0) vs Adrian Gralak (5-1-0)

Mariusz Joniak (11-4-0) vs Miljan Zdravkovic (6-0-0)

Na żywo KSW 86 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z gali KSW 86, na której zmierzą się między innymi Jakub Wikłacz oraz Sebastian Przybysz. Początek o godzinie 19:00. Zapraszamy!

Powiedzieć, że Jakub Wikłacz oraz Sebastian Przybysz znają się jak łyse koniec, to jakby nie powiedzieć niczego. Bohaterowie walki wieczoru gali KSW 86 Wikłacz - Przybysz 4 spotkają się w klatce, jak sama nazwa wydarzenia wskazuje, po raz czwarty. Do tej pory dwukrotnie od rywala lepszy okazywał się obecny mistrz wagi koguciej, Jakub Wikłacz. Dla posiadacza pasa federacji KSW przy okazji będzie to druga walka z rzędu z Przybyszem po tym, jak pokonał go na gali KSW 77 w grudniu ubiegłego roku, gdzie bili się również m.in. Mamed Khalidov i Mariusz Pudzianowski. Wikłacz miał bić się co prawda na gali XTV KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym, jednak wtedy jego walka nie doszła do skutku. Sebastian Przybysz w tym czasie stoczył jeszcze dwa wygrane pojedynki, a jego rywalami byli Filip Macek oraz Islam Djabrailov. Teraz były mistrz wagi koguciej spróbuje odebrać pas Wikłaczowi w walce wieczoru KSW 86 we wrocławskiej Hali Orbita. Zapraszamy na relację na żywo z gali KSW 86. Początek o godzinie 19:00!