KSW 86 KARTA WALK. KSW 86 KOLEJNOŚĆ WALK. KSW 86 kto walczy na KSW 86 lista walk?

Federacja KSW przyzwyczaiła nas do tego, że co miesiąc możemy oglądać wydarzenia tej właśnie federacji. Gale na dużych obiektach z najgłośniejszymi nazwiskami przeplatane są z wydarzeniami na mniejszych halach i zawodnikach, którzy dopiero pretendują do miana legend organizacji. Choć galę KSW 86 we Wrocławiu można raczej zaliczyć do tej drugiej kategorii, nie zabraknie jednak nazwisk, które są już dobrze znane wśród fanów MMA. To co najbardziej elektryzuje przed sobotnią galą to oczywiście czwarty w historii pojedynek Jakuba Wikłacza z Sebastianem Przybyszem. Panowie w klatce po raz pierwszy spotkali się w 2017 roku. Na razie w bilansie bezpośrednich starć jest Wikłacz, który wygrał dwa pojedynki i w dodatku odebrał niedawno Przybyszowi pas w wadze koguciej.

- Pomysł na tę walkę wyszedł w stu procentach od zawodników. Wcześniej zapowiadali, że chcieliby od siebie odpocząć, ale wyszła ambicja Przybysza i chce uderzyć po pas ponownie. Nam się ten pomysł spodobał. To są kapitalni zawodnicy swojego pokolenia. To przykład dla innych, jak świetnie można rozwijać się w MMA. - powiedział szef KSW, Martin Lewandowski w rozmowie z "Super Expressem".

KSW 86 karta walk: