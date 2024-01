KSW 90 RELACJA NA ŻYWO gala KSW 90 dzisiaj 20.01.2024 za darmo KSW 90 Wrzosek - Vitasović live online relacja gala KSW 90 WYNIKI na żywo

Znamy kolejną walkę gali XTB KSW Epic w Gliwicach! Powrót do korzeni, konfrontacja dwóch styli

Walka wieczoru: Arkadiusz Wrzosek vs. Ivan Vitasović

Bartosz Fabiński vs. Laid Zerhouni

Damian Stasiak vs. Adam Soldaev

Ramzan Jembiev vs. Isai Ramos

Werlesson Martins vs. Oleksii Polishchuk

Ewelina Woźniak vs. Aleksandra Toncheva

Islam Djabrailov vs. Alfan Rocher-Labes

Marek Samociuk vs. Olegs Jemeljanovs

Hugo Deux vs. Gino Van Steenis

Szymon Karolczyk vs. Artur Krawczyk

W 2024 roku fanów sportów walki czeka masa emocji związanych nie tylko z kolejnymi głównymi galami organizowanymi przez federację KSW, ale również specjalne wydarzenia, z galą KSW EPIC na czele, podczas której dojdzie do długo wyczekiwanego pojedynku Mameda Khalidova z Tomaszem Adamkiem. Zanim jednak panowie skrzyżują rękawice 24 lutego w PreZero Arenie Gliwice, dziś dojdzie do gali KSW 90. Na karcie walk znalazło się aż dziesięć pojedynków, podczas których z pewnością nie zabraknie emocji. W najważniejszej walce wieczoru Arkadiusz Wrzosek, dla którego będzie to czwarta walka w KSW po tym, jak mierzył się z Tomaszem Sararą, Tomasem Moznym oraz Bogdanem Stoicą i wygrał wszystkie walki. Teraz, podczas KSW 90 Arkadiusz Wrzosek zmierzy się z Ivanem Vitasoviciem z Chorwacji. Zapraszamy na relację na żywo z gali KSW 90! Początek o godzinie 19:00.