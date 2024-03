KSW 92 KARTA WALK. KSW 92 KOLEJNOŚĆ WALK. KTO WALCZY na KSW 92 lista walk?

Mamed Khalidov wypalił do Tomasza Adamka! Ujawnił nowe fakty, stanowcza reakcja po słowach pięściarza

KSW 92 KARTA WALK. Kto walczy na KSW 92 lista walk?

Po niebywale intensywnym lutym, gdzie odbyły się aż dwie gale KSW, w marcu mamy nieco mniejszą dawkę emocji, ale tych również nie zabraknie. W połowie marca federacja uda się do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie odbędzie się gala KSW 92. Włodarze zaplanowali dziewięć pojedynków z czego jeden będzie o pas mistrzowski. Jakub Wikłacz, który dzierży tytuł w wadze koguciej, skrzyżuje rękawice z Zirko Jojują. Reprezentant Gruzji ma tylko jedną porażkę na koncie w swojej zawodowej karierze MMA, ale ostatni raz w klatce KSW pojawił się w listopadzie 2022, kiedy pokonał Antuna Racicia. Faworytem starcia na KSW 92 będzie reprezentant Polski, który od 2022 roku jest mistrzem federacji. Kibice w Gorzowie zobaczą również legendą polskich sportów walki, Michała Materlę.

Szczecinianin wraca po porażce z Pawłem Pawlakiem i będzie chciał wrócić na zwycięskie tory. - Nie ma nic lepszego, jak po przegranej walce wrócić i spróbować wygrać, żeby wejść na dobre tory. Wychodzę pełny optymizmu i mam nadzieję, że uda się przechylić szalę zwycięstwa na moją stronę - powiedział Materla w rozmowie z oficjalną stroną KSW. - Dzięki niemu KSW jest, jakie jest. On jest jednym z czterech filarów, które moim zdaniem budowały tę markę. Zajebisty facet i zajebisty człowiek. Jest bijącym sercem i dopóki to serce bije, to cały czas jest w grze. Jest legendą, jest wyjątkową personą - chwalił Materlę jego rywal, Piotr Kuberski.

KSW 92 karta walk: