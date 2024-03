KSW 92 TRANSMISJA NA ŻYWO. KSW 92 STREAM LIVE ONLINE gdzie oglądać galę KSW 92? XTB KSW 92 dzisiaj na żywo w Internecie

Przeżegnaliśmy się widząc, co stało się z Michałem Materlą przed walką z Kuberskim. Prawie 40-letni gwiazdor KSW pokazał swoje ciało przed KSW 92

Równo miesiąc temu fani KSW cieszyli się galą XTB KSW 91 w Libercu, na której Valeriu Mircea poddał Leo Brichtę i został tymczasowym mistrzem wagi lekkiej, a zaledwie tydzień później odbyła się wyjątkowa gala XTB KSW Epic, którą zamknęło starcie legend - Mamed Khalidov vs Tomasz Adamek. Emocje związane z zakończeniem tej walki wciąż buzują, ale już dziś fani KSW będą mieli nowe tematy do dyskusji. W sobotę (16 marca) odbędzie się gala XTB KSW 92 w Gorzowie Wielkopolskim, na której nie brakuje elektryzujących zestawień. Te budzące największą ciekawość to dwie główne walki - main event Jakub Wikłacz - Zuriko Jojua o pas kategorii koguciej i co-main event Michał Materla - Piotr Kuberski.

Oczy fanów zwrócone są przede wszystkim na dwie główne walki XTB KSW 92, ale już wcześniej w klatce nie zabraknie emocji. Po raz ostatni na gali KSW zaprezentuje się m.in. weteran Maciej Jewtuszko, a przed Materlą i Kuberskim do oktagonu wejdzie Daniel Rutkowski głodny odbudowania się po bolesnej porażce z listopada z Patrykiem Kaczmarczykiem. Kibice zgromadzeni w hali w Gorzowie Wielkopolskim i przed odbiornikami z pewnością mogą spodziewać się grzmotów na KSW 92!

Gala XTB KSW 92 odbędzie się w sobotę, 16 marca, o godzinie 19:00. TRANSMISJA jest dostępna wyłącznie w płatnej usłudze streamingowej Viaplay. To tam udostępniany jest STREAM LIVE ONLINE dostępny na komputerach, telewizorach i telefonach.