KSW: Epic PPV JAK KUPIĆ? XTB KSW: Epic gdzie oglądać galę XTB KSW: Epic PPV gdzie kupić? KSW: Epic LIVE STREAM PPV jak oglądać? XTB KSW: Epic PPV gdzie oglądać?

Mateusz Borek bezwzględnie o występie we freak-fightach. Tak dosadnej wypowiedzi dawno nie było. Przekracza to jego wyobrażenia

KSW w tym roku obchodzić będzie dwudzieste urodziny. Pierwsza gala tej federacji odbyła się 27 lutego 2004 roku i od tamtego czasu zmieniło się mnóstwo. Samo MMA stało się sportem niebywale popularnym na świecie, a wraz z popularnością dyscypliny i rosnącym zainteresowaniem budowało się całe KSW. Obecnie to największa organizacja MMA w Europie. Włodarze w wyjątkowy sposób uczczą dwudziestolecie, bo gala XTB KSW: Epic w Gliwicach zapowiada się niebywale ekscytująco. Organizacja wróci nieco do korzeni, bo na wydarzeniu zobaczymy kilka różnych stylów walki i karta walk pod tym względem jest mocno wymieszana. Nie zabraknie również i czystego MMA. Ale wszyscy czekają przede wszystkim na to, co wydarzy się pod koniec gali, a więc podczas walki Tomasza Adamka z Mamedem Khalidovem.

Na przeciw siebie staną dwie legendy polskich sportów walki, które zmierzą się w formule bokserskiej. Dla Khalidova będzie to całkowity debiut, bo jeszcze nigdy nie miał okazji toczyć pojedynku pięściarskiego i to między innymi dlatego to Adamek jest większym faworytem tej rywalizacji. W sobotę zobaczymy również m.in. Darko Stosicia, Phila De Friesa, czy turniej MMA.

Gala XTB KSW: Epic odbędzie się w sobotę 24 lutego. Wydarzenie dostępne będzie jedynie w usłudze PPV oraz na Canal+Online. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:00. A od godziny 17:30 zapraszamy do studia na kanał Koloseum oraz profil Facebook'owy Super Express Sport!