KSW odpaliło prawdziwą bombę! Takiego starcia jeszcze nie było, Bartosiński zmierzy się z Parnassem w walce wieczoru XTB KSW 89

16 grudnia organizacja KSW powróci do Gliwic. Podczas gali XTB KSW 89 dojdzie do pierwszej w dziejach polskiej marki superwalki o trzeci pas mistrzowski. W starciu tym niepokonany dominator wagi półśredniej, Adrian Bartosiński (13-0, 11 KO, 1 Sub), stanie do obrony mistrzowskiego trofeum przeciwko fenomenalnemu czempionowi kategorii lekkiej i piórkowej, Salahdine’owi Parnasse’owi (18-1, 3 KO, 7 Sub). Po raz pierwszy w historii topowych organizacji MMA na świecie zawodnik stanie przed szansą jednoczesnego panowania w trzech kategoriach wagowych. Ten niesamowicie zapowiadający się pojedynek rozegra się w klatce rozstawionej w PreZero Arenie Gliwice i będzie tylko jedną z wielu atrakcji gali zamykającej 2023 roku w organizacji KSW.

Bartosiński - Parnasse w walce wieczoru XTB KSW 89! Takiej walki jeszcze nie było

Adrian Bartosiński, niepokonany mistrz wagi półśredniej KSW, jest prawdziwym dominatorem swojej kategorii wagowej. Do dziś nie tylko nikt nie sprostał mu w klatce, ale też od roku 2018 nikt nie dotrwał z nim do kończącego gongu ostatniej rundy. Popularny „Bartos” ma w swoim rekordzie trzynaście wygranych, z których aż jedenaście zdobył przez nokaut.

Salahdine Parnasse jest prawdziwym fenomenem świata MMA. Wchodząc do KSW pozostawał niepokonany i miał na swoim koncie osiem wygranych z rzędu. W czerwcu tego roku miał zmierzyć się w unifikacyjnym boju mistrzowskim z Marianem Ziółkowskim. Tuż przed walką na gali XTB KSW Colosseum 2 Ziółkowski musiał jednak wycofać się z pojedynku z powodu kontuzji i zwakował pas. Teraz więc Francuz, który ostatni raz walczył w sierpniu tego roku i w dominującym stylu rozgromił Roberta Ruchałę, stanie przed historyczną szansą zdobycia trzeciego trofeum.