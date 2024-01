Kuriozalna sytuacja po gali PRIME MMA! Paweł Jóźwiak podjął ostateczną decyzję w sprawie walki z Jackiem Murańskim, szokująca informacja

PRIME MMA 7 odbyła się na początku 2024 roku. Podczas wydarzenia nie zabrakło wielu walk, które doprowadzały kibiców do czerwoności. Nie obyło się także bez kontrowersji, a jedną z nich na pewno było nie pojawienie się Adama Soroko w klatce. Taka sytuacji już w przeszłości miała miejsce. Tuż przed tym, jak panowie mieli wychodzić do klatki, w oktagonie pojawił się sam Don Kasjo i oznajmił, że z winy jego rywala do pojedynku nie dojdzie. Jednak większym echem odbiła się walka Pawła Jóźwiaka z Jackiem Murańskim. Prezes FEN nie krył złości i pretensji do sędziów, ponieważ nie zaakceptował werdyktu. 49-latek zapowiadał, że złoży protest w tej sprawie, zapowiadana akcja nabrała nieco inny obrót.

Paweł Jóźwiak przegrał wygrany pojedynek! Prezes FEN w ostatniej chwili się wycofał

PRIME MMA za pomocą mediów społecznościowych wystosowało specjalne oświadczenie dotyczące walki Jóźwiaka z Murańskim.

- W związku z wniesionym przez Pawła Jóźwiaka protestem dotyczącym rozstrzygnięcia starcia z dnia 13.01.2024 roku z Jackiem Murańskim, w trakcie zainicjowanej procedury odwoławczej, Paweł Jóźwiak finalnie cofnął złożony protest. Uczynił to mimo otrzymania od PRIME MMA informacji o trzech niezależnych opiniach sędziów zawodowych, którzy wskazali na jego zwycięstwo. PRIME MMA czekało na opinię prawną, czy w świetle opinii sędziów, mając na uwadze wszelkie regulaminy i fakt, że w przedmiotowej sprawie można mówić o niesprawiedliwym werdykcie, ale nie błędzie proceduralnym, może zmienić wynik tego rozstrzygnięcia. Przed federacją stała bardzo trudna decyzja, od której Paweł Jóźwiak uwolnił nas swoim dojrzałym zachowaniem. Po tym posunięciu Paweł Jóźwiak jest dla nas podwójnym zwycięzcą! Natomiast przedmiotowa decyzja sędziowska z dnia 13.01.2024 roku pozostaje w mocy, a procedura odwoławcza zostaje umorzona jako bezprzedmiotowa. Dodatkowego wyjaśnienia wymaga fakt, iż w pierwszej kolejności PRIME MMA otrzymało trzy opinie zawodowych sędziów Polskiego Związku Bokserskiego. Opinie te ograniczone były jedynie do stwierdzenia, iż starcie wygrał Paweł Jóźwiak i nie zawierały one analizy przebiegu walki oraz punktacji. Powodem okrojonej treści tych opinii są regulacje wewnętrzne Związku. Wobec czego PRIME MMA wystąpiło o kolejne trzy opinie, które wydali sędziowie Polskiego Związku Kickboxingu wraz z pełną analizą każdej rundy. Wszyscy sędziowie wskazali na zwycięstwo Pawła Jóźwiaka. Przedmiotowe opinie załączamy poniżej, aby każdy mógł wyrobić sobie własne zdanie w tej sprawie. PRIME MMA - można przeczytać.