Linkiewicz szokuje prześwitującym strojem. Obróciła się do kamery i pokazała całe pośladki, gorące ujęcie

Marta Linkiewicz nie przestaje szokować! Mimo że celebrytka nie wzbudza już takich kontrowersji jak przed laty, to nadal potrafi zaskoczyć swoich obserwatorów na mediach społecznościowych i robi to w sposób, który wprost odbiera mowę. Na Instagramie Linkiewicz pojawiło się nagranie, na którym widzimy, jak celebrytka w wyjątkowo prześwitującym stroju pokazuje swoje pośladki! To trzeba zobaczyć!

Marta Linkiewicz prezentuje wdzięki. Gorące zdjęcie gwiazdy FAME MMA

Po ostatniej gali FAME MMA nie było głośno o Marcie Linkiewicz. Sama celebrytka bardzo chętnie pokazywała swoje nagrania z treningów sportów walki, więc niewykluczone, że niebawem znajdziemy ją w karcie walk którejś z federacji. Tym razem jednak, Linkiewicz, jak starych czasów, postanowiła pokazać nam swoje wdzięki i ubrała się w ramach współpracy reklamowej w wyjątkowo prześwitujące ubranie, które pokazało sekrety jej ciała. Sama gwiazda wyeksponowała swoje pośladki, na których widnieje tatuaż z logo magazynu "Playboy". To ujęcie bez wątpienia może poruszyć wielu fanów zawodniczki federacji freak-fightowych. Aby zobaczyć inne, gorące zdjęcia gwiazdy Fame MMA, przejdź do galerii zamieszczonej w tekście.