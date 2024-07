Lizak wypalił bez ogródek o nagich zdjęciach Fagaty! Mówi o sodomii. Nie chciał tego oglądać, szczere wyznanie

Agata "Fagata" Fąk to dziś jedna z bardziej rozpoznawalnych influencerek w Polsce, o której zrobiło się naprawdę głośno nie tylko przez udział w walkach dla federacji freak fightowych oraz karierę muzyczną, ale przede wszystkim po tym, jak zdecydowała się publikować w sieci dość pikantne zdjęcia i sprzedawać je za pieniądze. Działalność Fagaty niejednokrotnie była tematem do dyskusji z jej byłym już partnerem, Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim - zawodnikiem CLOUT MMA. Okazuje się, że Lizak nigdy nawet nie chciał oglądać fotografii, które jego była już partnerka publikowała na platformie do tego przeznaczonej i w podcaście w "Żurnalisty" wprost powiedział, co myśli o takiej działalności oraz przyznał, że faktycznie mu to przeszkadzało, kiedy spotkał się z Fąk.

- Ona się mnie pytała, czy chcę dostęp, ale nie chciałem tego widzieć. Dla mnie to jest nic dobrego. Sodomia i oby młode dziewczyny w to nie wchodziły, bo to nie jest nic dobrego. No Agata podjęła taką decyzję jaką podjęła, mi to przeszkadzało, mi się to nie podobało i to też gdzieś tam był jakiś bodziec, nie? - wyznał Lizakowski jasno dając do zrozumienia, co sądzi na temat sprzedaży nagich zdjęć w sieci.

Co więcej, zawodnik CLOUT MMA przyznał również u "Żurnalisty", że z działalnością jego byłej partnerki nie tylko zapoznani są jego przyjaciele i znajomi, ale również jego tata poinformował go, że widział zajecie Fagaty. Pomimo tego mężczyzna nie próbował ingerować w związek Lizaka, który zakończył się przed kilkoma tygodniami.