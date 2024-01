Łukasz "Juras" Jurkowski grzmi w sprawie Marcina Wrzoska! Mocny wpis legendy KSW, miał jedno do powiedzenia

Marcin Wrzosek odniósł się do poważnych zarzutów pod jego adresem! Wystosował specjalny apel

Kiedy w piątkowy wieczór 19 stycznia w internecie zaczęły pojawiać się kolejne wpisy partnerki Marcina Wrzoska sugerujące, że były zawodnik federacji KSW walczący obecnie dla FAME MMA jest zupełnie inną postacią, kiedy zamykają się drzwi jego domu, wielu fanów sportów walki mogło przeżyć szok. Kobieta sugerowała publicznie, że "Polish Zombie" ma problemy z agresją, co kończyć się miało m.in. napadami furii oraz niszczeniem m.in. sprzętów domowych. Po kilkunastu godzinach Marcin Wrzosek postanowił zabrać głos w sprawie i wystosować specjalny apel prosząc internautów, aby powstrzymali się od komentarzy. Głos postanowił zabrać również Łukasz "Juras" Jurkowski.

Marcin Wrzosek odniósł się do poważnych zarzutów pod jego adresem! Wystosował specjalny apel

QUIZ: Jesteś fanem Andrzeja Gołoty? Ten Quiz musisz rozwiązać wzorowo! Pytanie 1 z 10 Coś łatwego na rozgrzewkę. Który klub reprezentował Gołota w karierze amatorskiej? Polonię Warszawa Hutnik Warszawa Legię Warszawa SMS Warszawa Dalej

"Juras" Jurkowski zabrał głos w sprawie poważnych zarzutów kierowanych w Marcina Wrzoska. Zwrócił się do internautów

- Nie ferujcie wyroków nie znając sprawy. W czasach social mediów łatwo kogoś pomówić. Znam to z autopsji. Niestety. - rozpoczął swój wpis w mediach społecznościowych Łukasz "Juras" Jurkowski zwracając internautom uwagę na fakt, że poznali oni wersję tylko jednej strony i nie powinni wyciągać pochopnych wniosków przed zapoznaniem się z tym, co może do powiedzenia mieć Marcin Wrzosek.

Łukasz "Juras" Jurkowski grzmi w sprawie Marcina Wrzoska! Mocny wpis legendy KSW, miał do powiedzenia tylko jedno

- Nie wdając się w dyskusję w komentarzach: Z mojej strony wygraliśmy sprawę o pomówienia i dwie o kradzieże. Niektóre kobiety, źle znoszą odcięcie od sponsoringu życia. Nie wiem jak w tym przypadku, wyjdzie z czasem ale jestem po prostu uczulony na pomówienia. Lodu na internetowe głowy. - zaapelował legendarny zawodnik KSW przy okazji dzieląc się swoją historią z przeszłości.