Mamed Khalidov ŻONA Kim jest Ewa Khalidov, żona Mameda? Ile mają dzieci i jak się poznali? ZDJĘCIA

Mamed Khalidov i jego przyszła żona Ewa poznali się w Olsztynie. Gwiazdor KSW zaprosił kiedyś "Super Express" do domu i opowiedział o swoim życiu prywatnym. Czy to była miłość od pierwszego wejrzenia? - Tak, bo na początku mnie pobiła - zaśmiał się Mamed Khalidov. - A serio mówiąc, poznaliśmy się w klubie na bilardzie. Ewa była znajomą moich znajomych i chyba jej się spodobałem. Potem zaczęliśmy spotykać się sami i się nade mną zlitowała - dodał Mamed Khalidov.

Mamed Khalidov i jego żona Ewa pobrali się w 2005 r. Mają dwóch synów. Tak Ewa Khalidov opisuje męża: - Jest mężczyzną z krwi i kości. Ma bardzo silny charakter, ale potrafi też być czuły i romantyczny i pewnie dlatego go tak bardzo kocham. Dla mnie jest stuprocentowym mężczyzną - podkreśla Ewa Khalidov, żona Mameda, która zdecydowała się przejść na islam, religię wyznawaną przez męża. Wcześniej była katoliczką. - To była tylko i wyłącznie moja decyzja - powiedziała Ewa Khalidov w rozmowie z polsatsport.pl. - Kiedy się pobieraliśmy byłam chrześcijanką. Najpierw wzięliśmy ślub cywilny, później drugi w meczecie. Od wielu lat żyłam jak muzułmanka, a dopiero 7 miesięcy temu zdecydowałam się przejść na islam. Wyszło to samo z siebie, bez żadnej presji męża - wyjaśniła. Poniżej GALERIA ZDJĘĆ, MAMED KHALIDOV I JEGO ŻONA EWA.

