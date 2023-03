Marcin Najman surowo o skatowaniu nastolatka: "To frajerstwo!", nie gryzł się w język

Marcin Najman nie obawia się wypowiadania w głośnych sprawach - także społecznych. W ostatnich dniach głośno jest o skatowaniu młodego chłopaka w jednej z podwarszawskich miejscowości. "El Testosteron" zabrał głos w sprawie tragicznej sytuacji. - Mówię to do wszystkich młodych ludzi. Nie możecie być obojętni, jeśli widzicie, że takie zwyrodnialce dojeżdżają bezbronne osoby. To nie jest fajne, to nie jest cool. To jest bestialskie! - powiedział Marcin Najman.

Najman o skatowaniu nastolatka: To jest frajerstwo!

Najman nie ukrywa, że młodzi ludzie mają prawo się obawiać takich zorganizowanych grup. Namawia jednak, by zgłaszać takie zachowania.

- Jeśli się boicie, bo macie do tego prawo, to zgłoście to do wychowawczyni, dyrektor... Nie musicie tego robić przy nich. Pomóżcie tym osobom, bo kiedyś to może być każdy z was. Jeśli nie sprzeciwimy się temu to może dojść do takiej samej tragedii, jak w Zamościu czy pod Warszawą - grzmiał "El Testosteron".

Zawodnik High League 6 w ostrych słowach odniósł się do całej sprawy. - Pomagacie bestialsko atakowanemu człowiekowi. To nie jest konfidenctwo, to nie jest bycie "60-tką". To jest frajerstwo, gdy sześciu bije jednego... Nigdy się na to nie gódźcie - kończy.