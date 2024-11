Marcin Najman zgasił Kubę Wojewódzkiego jednym zdaniem! Poszło o Andrzeja Gołotę i pieniądze

Wojewódzki pytał Najmana o Gołotę. Odpowiedź zamknęła temat

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski nie mogli narzekać na brak tematów, zapraszając do kolejnego odcinka swojego podcastu Marcina Najmana. Częstochowski pięściarz ma bogate CV, niedawno zgłaszając chociażby swoją chęć reprezentowania Polski na Eurowizji, co oczywiście również było jednym z poruszonych tematów. Zanim jednak prowadzący do tego doszli, Wojewódzki i Kędzierski zaczęli dyskusję z Marcinem Najmanem od tematów finansowych, z naciskiem na zarobki, biznes oraz majątek. Kiedy Najman poruszył kwestię organizacji pożegnalnej walki Andrzeja Gołoty, Wojewódzki postanowił zapytać o to, ile zarobił na tym wydarzeniu. Odpowiedź zdecydowanie była niż ta, której się spodziewał.

Najman jednym zdaniem zgasił Wojewódzkiego

- Jeżeli ktoś naprawdę zna się na biznesie to wie, że to jest naprawdę ryzykowna gra. Bywały gale, na których, tak jak Wam powiedziałem – sporo zarabiałem, np. Pożegnanie Andrzeja Gołoty i walka pożegnalna, którą organizowałem wtedy. - rozpoczął swój monolog Najman, co uruchomiło Wojewódzkiego.

"Król TVN-u" od razu zaczął ciągnąć temat i wypytywać częstochowianina, ile ten zarobił na organizacji ostatniej walki Gołoty. Najman ani myślał jednak rzucać kwotą w programie "Wojewódzki i Kędzierski" i postanowił błyskawicznie zamknąć ten temat.