Gala w Gliwicach była pierwszą, przy której KSW współpracowała z nowym partnerem telewizyjnym, Canal +. Jubileuszowy event pokazywany był tylko i wyłącznie w systemie PPV, więc pytania o sprzedaż pakietów zaczęły padać już kilka minut po zakończeniu walki wieczoru.

Najważniejsi ludzie federacji nie chcieli jednak za wiele zdradzić. W kuluarowych rozmowach zaznaczali, że raczej są zadowoleni, ale nic więcej nie dało się z nich wyciągnąć. Swoimi ścieżkami do tej pilnie skrywanej tajemnicy dotarł jednak znany dziennikarz, Artur Mazur.

XTB KSW 100: sprzedano 110-120 tysięcy PPV

"Węszyłem długo, ale w końcu mogę napisać coś konkretnego. Według dwóch wiarygodnych źródeł przy okazji gali XTB KSW 100 sprzedało się ok. 110-120 tys. subskrypcji PPV. To info nieoficjalne i niepotwierdzone w KSW. Moim zdaniem to dużo i mało. Co sądzicie, jeśli to prawda❓🤔" - napisał Mazur na platformie "X".

Ten wynik obejmuje sprzedaż zarówno na stronie kswtv.com jak i w serwisie Canal +. Jeden z szefów federacji, Martin Lewandowski, kilka dni przed galą powiedział nam, że zadowoli go wynik w okolicach 200-300 tysięcy. Wychodzi więc na to, że mocno przestrzelił...

