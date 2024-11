KSW 100 RELACJA NA ŻYWO Khalidov – Bartosiński live 16.11.2024 wyniki na żywo [KTO WYGRAŁ?]

KSW 100 Karta walk i wyniki na żywo:

Mamed Khalidov - Adrian Bartosiński

Phil De Fries (Wielka Brytania) - Darko Stosić (Serbia, o pas wagi ciężkiej)

Rafał Haratyk - Marcin Wójcik (o pas wagi półciężkiej)

Matheus Scheffel (Brazylia) - Arkadiusz Wrzosek

Robert Ruchała - Kacper Formela (o tymczasowy pas wagi piórkowej)

Andrzej Grzebyk - Wiktor Zalewski

Piotr Kuberski - Damian Janikowski

Madars Fleminas (Łotwa) - Igor Michaliszyn

Dawid Śmiełowski - Aymard Guih (Francja)

Adam Brysz - Nicolae Bivol (Mołdawia)

Na żywo XTB KSW 100 Witamy w relacji na żywo z gali XTB KSW 100! Start studia przed galą już o godzinie 18:00, pierwsza walka o 19:00, bądźcie z nami!

KSW 100 RELACJA LIVE. Kto wygrał na gali KSW 100?

Gdy KSW rozpoczynało swoją działalność w lutym 2024 roku chyba mało kto spodziewał się, że 20 lat później będzie to największa w Polsce i jedna z największych w Europie federacji mieszanych sztuk walki i właśnie organizować będzie swoją jubileuszową, setną galę. Przez te wszystkie lata przewinęło się przez nią wielu wspaniałych zawodników, w tym polskich, którzy później zrobili jeszcze większą, międzynarodową karierę – to właśnie tu zaczynał m.in. były mistrz UFC Jan Błachowicz. Ale też KSW miało i ma swoje legendy, które wciąż w mniejszym lub większym stopniu związane są z federacją. Jedną z nich na pewno jest Mariusz Pudzianowski, który niestety postanowił wycofać się z walki na XTB KSW 100. Ale największa i najjaśniejsza gwiazda polskiej federacji, Mamed Khalidov, będzie obecny i to właśnie w walce wieczoru jubileuszowej, setnej gali zobaczymy go ponownie w okrągłej klatce KSW. Zanim tak się jednak stanie, będziemy świadkami 9 innych, niezwykle emocjonujących pojedynków, w tym dwóch walk mistrzowskich – w wadzie półciężkiej oraz ciężkiej. Zapraszamy na naszą relację na żywo na sport.se.pl!