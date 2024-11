Tragiczne wieści przed KSW 100. Nie żyje tata Martina Lewandowskiego, dramat szefa KSW

Szymon Kołecki czekał na to trzy lata. Pilne wieści gruchnęły jak grom z jasnego nieba!

Nie żyje Mieczysław Lewandowski, tata Martina Lewandowskiego

KSW zrobiło bardzo wiele jeśli chodzi o rozwój i popularyzację mieszanych sztuk walki w Polsce. Nie byłoby tej organizacji, gdyby nie Martin Lewandowski i Maciej Kawulski, którzy ją założyli i rozwijali przez kolejne 20 lat – od pierwszej gali w lutym 2004 roku w Warszawie, do wielkiej, setnej gali w Gliwicach 16 listopada 2024 roku. Niestety, Martin Lewandowski nie będzie mógł celebrować tego wydarzenia tak, jakby tego chciał, ponieważ dotknęła go wielka, osobista tragedia. – Nie będzie dzisiaj z nami na tej gali Martina Lewandowskiego. (…) czasami tak się w życiu dzieje, że wydarzają się rzeczy, na które nie jesteśmy przygotowani. Martina dzisiaj dotknęła wielka, osobista tragedia. Jesteśmy dzisiaj wszyscy jedną wielką rodziną federacji KSW, także z tego miejsca składamy Martinowi kondolencje. Wiemy, że od dziś ten świat nie będzie już dla niego taki sam, bo to już będzie świat bez taty. Jesteśmy Martin z Tobą – powiedział Mateusz Borek tuż przed pierwszą walką. Mieczysław Lewandowski zmarł w wieku 85 lat.

