Walkę wieczoru poprzedzą trzy starcia o pas (w wadze ciężkiej Phil De Fries zmierzy się z Darko Stosiciem, w wadze półciężkiej Rafał Haratyk z Marcinem Wójcikiem, a w wadze piórkowej Robert Ruchała z Kacprem Formelą), a na kibiców czekają jeszcze m.in. pojedynki Arkadiusza Wrzoska z Matheusem Scheffelem czy Piotra Kuberskiego z Damianem Janikowskim.

- Tutaj nie ma ludzi z przypadku. Każdy z tych 20 zawodników zasłużył na to, żeby znaleźć się na karcie walk. Moglibyśmy spokojnie zrobić nawet 20 pojedynków, bo przecież na takiej jubileuszowej gali widziałbym jeszcze np. Michała Materlę, Artura Szpilkę, Mariusza Pudzianowskiego, Salahdine'a Parnasse'a czy Mariana Ziółkowskiego. Oczywiście trudno byłoby wtedy spiąć to budżetowo czy czasowo, bo gala trwałaby pewnie z 6 godzin, ale na pewno byłoby co oglądać - powiedział nam Martin Lewandowski, jeden z szefów KSW.

KSW wydała 5 milionów złotych na gaże dla zawodników gali XTB KSW 100

A skoro już o budżecie mowa, to jak dowiedział się "Super Express", federacja wyda na kartę walk sobotniej gali aż 5 mln złotych! Najwięcej zarobią oczywiście bohaterzy walki wieczoru oraz Wrzosek, który wskoczył w rozpiskę w ostatniej chwili w miejsce Pudzianowskiego. Wielu fanów miało duży żal do "Pudziana", że z tak ważną decyzją zwlekał niemal do samego końca.

- Chciałbym żeby wszyscy zrozumieli powagę sytuacji. Mariusz miał dostać największą wypłatę w historii. Do tego setna gala, a kolejna taka, czyli KSW 200, przy naszej dynamice dopiero za 8 lat i wtedy już "Pudzian" walczyć raczej nie będzie. Biorąc więc pod uwagę wyjątkowość wydarzenia i kupę kasy, to kibice powinni powiedzieć - "Świetnie Mariusz, bo nikogo nie chciałeś nabić w butelkę". Bo w przeszłości było wielu takich, którzy wiedzieli, że mają kontuzję albo wiedzieli, że dadzą kiepską walkę, bo nie są odpowiednio przygotowani, a wychodzili po łatwe pieniądze - zakończył Lewandowski.

Karta walk gali XTB KSW 100

Mamed Chalidow - Adrian Bartosiński

Phil De Fries (Wielka Brytania) - Darko Stosić (Serbia, o pas wagi ciężkiej)

Rafał Haratyk - Marcin Wójcik (o pas wagi półciężkiej)

Matheus Scheffel (Brazylia) - Arkadiusz Wrzosek

Robert Ruchała - Kacper Formela (o tymczasowy pas wagi piórkowej)

Andrzej Grzebyk - Wiktor Zalewski

Piotr Kuberski - Damian Janikowski

Madars Fleminas (Łotwa) - Igor Michaliszyn

Dawid Śmiełowski - Aymard Guih (Francja)

Adam Brysz - Nicolae Bivol (Mołdawia)

Gdzie obejrzeć galę XTB KSW 100?

Gala XTB KSW 100 odbędzie się 16 listopada w Gliwicach. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV. Wykup dostęp w serwisie kswtv.com.