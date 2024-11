Wrzosek o możliwości występu w Gliwicach dowiedział się w trakcie wyjazdu do Serbii na mecz Legii Warszawa z Backa Topola w Lidze Konferencji.

- Dwa dni później wróciłem do Polski, zrobiłem sparing i te trzy rundy wystarczyły by uznać, że moja forma jest wystarczająca i wziąć tę walkę. Dostałem informację od federacji, że to będzie zastępstwo za Pudzianowskiego, ale umówmy się - Mariusz w naszym świecie sportów walki jest niezastąpiony. Dlatego ja podchodzę do tego tak, że to jest po prostu dodatkowe starcie na gali, a nie zastępstwo za "Pudziana", bo tak to bym tylko narzucił sobie większą presję na głowę - zdradził Wrzosek w rozmowie z Andrzejem Kostyrą z kanału "KOstyra SE" na YouTube.

Arkadiusz Wrzosek przed XTB KSW 100: Mariusz Pudzianowski jest niezastąpiony

Wrzosek z pięciu walk w KSW cztery wygrał przed czasem, w tym trzy ostatnie już w 1. rundzie.

- W kickboxingu też zdecydowaną większość pojedynków kończyłem przed czasem. W ostatnich latach bardzo poprawiłem boks, biję mocno, co potwierdzają ci, którzy ze mną sparują. Trenuję tak, by wygrywać szybko - batalie na pełnym dystansie mnie nie interesują. Każda taka walka to utrata zdrowia - dodał Wrzosek.

Karta walk gali XTB KSW 100

Mamed Chalidow - Adrian Bartosiński

Phil De Fries (Wielka Brytania) - Darko Stosić (Serbia, o pas wagi ciężkiej)

Rafał Haratyk - Marcin Wójcik (o pas wagi półciężkiej)

Matheus Scheffel (Brazylia) - Arkadiusz Wrzosek

Robert Ruchała - Kacper Formela (o tymczasowy pas wagi piórkowej)

Andrzej Grzebyk - Wiktor Zalewski

Piotr Kuberski - Damian Janikowski

Madars Fleminas (Łotwa) - Igor Michaliszyn

Dawid Śmiełowski - Aymard Guih (Francja)

Adam Brysz - Nicolae Bivol (Mołdawia)

Gdzie obejrzeć galę XTB KSW 100?

Gala XTB KSW 100 odbędzie się 16 listopada w Gliwicach. Wydarzenie będzie można oglądać wyłącznie w systemie PPV. Wykup dostęp w serwisie kswtv.com.